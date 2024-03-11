Критик Шнейдеров назвал российские фильмы, достойные «Оскара» Критик Шнейдеров назвал фильм «Сказка» Сокурова претендентом на «Оскар»

Фото: Вольга

Кадр из фильма «Айка»

Российские фильмы «Капитан Волконогов бежал», «Сказка» Александра Сокурова и «Айка» могли бы получить «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров. Он напомнил, что у этих картин нет прокатных удостоверений.

«Капитан Волконогов бежал», «Сказка» Сокурова, якутский фильм «Айка» имели бы грандиозные шансы на успех, потому что они отвечают всем оскаровским критериям для «Лучшего фильма на иностранном языке». Но, увы, у всех этих фильмов нет прокатных удостоверений, — считает Шнейдеров.

По его мнению, большинству россиян совершенно не важно, какие фильмы победили на «Оскаре», ведь они не выходят легально в кинотеатрах РФ. Как сказал Шнейдеров, он не посещает пиратские показы иностранных картин.

Это ужасно. Я думаю, огромное количество зрителей посмотрели и «Убийцы цветочной луны», и «Барби», и «Оппенгеймера». Если не в кинотеатре, то в интернете. Пираты невероятно разбогатели. Я знаю, насколько дикий ажиотаж вокруг пиратской «Дюны», которую показывают в известной сети кинотеатров. Это преступление и наглое нарушение закона, — считает кинокритик.

Ранее Шнейдеров высказал мнение, что в 2024 году «Оскар» был скучным, так как «все было понятно» по победителям и на результаты премии повлияли современные тенденции и обстановка в мире. Как и предполагал собеседник NEWS.ru, «Оппенгеймер» стал лучшим фильмом, Кристофер Нолан — лучшим режиссером, а Киллиан Мерфи — лучшим актером.

В номинации в категории «Лучшая актриса» победила Эмма Стоун, сыгравшая в фильме «Бедные-несчастные». Украина получила «Оскар» за документальную ленту «20 дней в Мариуполе».