Украина забрала первую в своей истории премию «Оскар» Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию «Оскар»

Фото: Barbara Munker/dpa/Global Look Press

Украина получила первую в своей истории премию «Оскар» за документальный фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», которому ранее уже вручили награды от BAFTA и Гильдии режиссеров Америки. В борьбе за премию он обошел четыре кинокартины, следует из трансляции телеканала CNN.

Документальный фильм, посвященный первым дням конфликта России и Украины, впервые был показан в январе 2023 года на американском кинофестивале Sundance, где получил Приз зрительских симпатий. Картина стала самой кассовой в республике и собрала за уик-енд проката более 500 тысяч гривен (свыше $13 тысяч).

Кроме того, «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в картине «Оппенгеймер» получил американский актер Роберт Дауни-младший. За нее он уже был награжден на премии «Золотой глобус». В свою очередь Давайн Джой Рэндольф получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Оставленные».

Фильм «Американское чтиво» был награжден в номинации «Лучший адаптированный сценарий», а картину «Анатомия падения» признали лучшей в номинации «Лучший оригинальный сценарий». Мультфильм «Мальчик и птица» режиссера Хаяо Миядзаки получил кинопремию в категории «Лучший анимационный фильм». В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» победил 11-минутный мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Британская картина «Зона интересов» завоевала «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».

Ранее сообщалось, что режиссера американской комедийной драмы «Оставленные», которая номинирована на «Оскар» в пяти категориях, Александра Пейна обвинили в плагиате.