Критик объяснил невероятный успех фильма Бекмамбетова, покорившего Netflix Критик Григорьев объяснил успех нового фильма Бекмамбетова на Netflix интригующим сюжетом

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Тимур Бекмамбетов

Детективный триллер «Пропавшая без вести», возглавивший топ Netflix, стал очередной демонстрацией успехов режиссера Тимура Бекмамбетова, выступившего продюсером проекта, отметил в беседе NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. По мнению журналиста, фильм стал популярным из-за сюжета, который интригует, но в то же время это незаурядная картина для жанра скринлайф, которая соберет в прокате в несколько раз больше, чем было потрачено.

У людей появился на выбор еще один триллер о женщине, которая опять пропала. С одной стороны, за Тимура Бекмамбетова можно порадоваться, с другой стороны, это уже исчерпавший себя сюжет, такое выдумывать — только чтобы денег заработать. Я слабо представляю, что в этом жанре можно придумать нового, если только использовать новые технологии в съемках, — отметил критик.

При этом Григорьев признал, что не все фильмы должны «взрывать мозг» и менять шаблоны. По его словам, в современном кинематографе вообще сложно придумать что-то новое.

Думаю, вскоре только запахи добавят, тогда будет действительно новшество. Режиссер молодец, что не дает себе скучать и снимает, будто ему снова 25 лет, скринлайфы, приколы. То есть Тимур не замыкается в классике, а что-то ищет для себя. Тут надо радоваться, что режиссер с российским происхождением несет славу нашей страны на международные экраны, — подчеркнул журналист.

По сюжету фильма молодая девушка разыскивает свою мать, которая уехала в отпуск с новым мужем, после чего узнает, что женщина стала жертвой мошенника, и начинает собственное расследование. Представители кинокомпании Bazelevs ранее сообщили, что совместный проект с Бекмамбетовым за два дня поднялся на первую строчку в топе стриминговой платформы Netflix.

В декабре 2022 года стало известно, что Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs в России. Сделка затронула только компанию в РФ, за которой остались права на русскоязычный контент.