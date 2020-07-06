Крис Хемсворт рассказал о работе над фильмом про Халка Хогана

Австралийский актёр Крис Хемсворт рассказал подготовке к работе над биографическим фильмом об американском рестлере и шоумене Халке Хогане. Артист исполнит в картине главную роль.
Хемсворт рассказал, что для картины ему придётся нарастить мышечную массу и изучить всё, что связано с борьбой,
Мы с Тоддом Филлипсом встречались год или два назад, чтобы обсудить детали, в том числе идею фильма, который, я думаю, в какой-то момент может стать сериалом, — заявил актёр.
Выпуском ленты займётся стриминговый сервис Netflix. Дата премьеры пока что не намечена.
Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер биографического фильма о певице Арете Франклин. Картина получила название Respect («Уважение»).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен