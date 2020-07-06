Крис Хемсворт рассказал о работе над фильмом про Халка Хогана

https://static.news.ru/photo/5d9a5d70-c024-11ea-a2ab-fa163e074e61_660.jpg Крис Хемсворт Фото: Jasin Boland/Global Look Press

Австралийский актёр Крис Хемсворт рассказал подготовке к работе над биографическим фильмом об американском рестлере и шоумене Халке Хогане. Артист исполнит в картине главную роль.

Хемсворт рассказал, что для картины ему придётся нарастить мышечную массу и изучить всё, что связано с борьбой, передаёт NME. Он признался, что пока что не видел сценарий фильма, так как к работе над ним ещё не приступали. Режиссёром выступит Тодд Филлипс, снявший «Джокера» и «Мальчишник в Вегасе».

Мы с Тоддом Филлипсом встречались год или два назад, чтобы обсудить детали, в том числе идею фильма, который, я думаю, в какой-то момент может стать сериалом, — заявил актёр.

Выпуском ленты займётся стриминговый сервис Netflix. Дата премьеры пока что не намечена.

Как писал NEWS.ru, американская кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала трейлер биографического фильма о певице Арете Франклин. Картина получила название Respect («Уважение»).