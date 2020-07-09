Кирилл Серебренников готовит фильм о Чайковском с Евгением Мироновым

Российский режиссёр Кирилл Серебренников начал работу над короткометражным фильмом, рассказывающем о русском композиторе Петре Чайковском. Главную роль исполнит Евгений Миронов.
О производстве короткометражки сообщил Миронов,
Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой, — сказал артист.
Он также отметил, что проект может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.
Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Премьера запланирована на 2021 год.
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