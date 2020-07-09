Кирилл Серебренников готовит фильм о Чайковском с Евгением Мироновым

https://static.news.ru/photo/f78e8d12-c1e5-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: NEWS.ru

Российский режиссёр Кирилл Серебренников начал работу над короткометражным фильмом, рассказывающем о русском композиторе Петре Чайковском. Главную роль исполнит Евгений Миронов.

О производстве короткометражки сообщил Миронов, передаёт ТАСС. По его словам, стриминговый сервис Okko предложил Серебренникову воплотить «свою неосуществлённую мечту».

Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой, — сказал артист.

Он также отметил, что проект может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.

Как писал NEWS.ru, компания Sony Pictures опубликовала тизер-трейлер фильма «Петровы в гриппе» российского режиссёра Кирилла Серебренникова. Премьера запланирована на 2021 год.