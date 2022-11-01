Киносети подали в суд на IMAX «Коммерсант»: киносети через суд пытаются обязать канадскую IMAX работать в России

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Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать компанию IMAX к исполнению обязательств по договору. Крупнейшая российская сеть кинотеатров настаивает на том, чтобы компания из Канады сделала то, что прописано в договоре с ней, а не платила отступные, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что системы IMAX не работают в России с июня, использовать этот формат компания запретила. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Москвы.

По словам председателя Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексея Воронкова, IMAX ежедневно и удаленно обновляет киносистемы, однако ключи, которые необходимы для проката фильмов в формате IMAX, выпускает только сама компания. Он добавил, что обращение киносетей в суд считает их попыткой получить козыри при возвращении мирового кинобизнеса в страну.

Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров, — пояснил Воронков.

Ранее компания IMAX запретила показывать на своем оборудовании в России отечественные фильмы. Несмотря на то, что оборудование в российских кинотеатрах принадлежит владельцам киносетей, использовать его можно только с разрешения компании. Гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин считает, что канадская компания вернется в Россию при первой же возможности.