Кино

Художник создал миниатюрную версию кухни из сериала «Друзья»

18:12, 06 июля 2020
Кадр из сериала «Друзья» Кадр из сериала «Друзья» Фото: imdb.com

Канадский художник Демиен Уэбб создал детализированную миниатюру, имитирующую кухню одной из героинь сериала «Друзья» Моники.

Уэбб продемонстрировал не только финальную версию декорации, но и процесс её создания. Автор опубликовал кадры работы над стенами, холодильником и стульями, передаёт BoredPanda. Детали он создавал вручную при помощи материалов, переработанных из макулатуры.

Автор работы отметил, что в миниатюре нет заранее изготовленных элементов или предметов, взятых из чужих конструкций. Всё было создано с использованием канцелярского ножа и линейки.

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