Художник создал миниатюрную версию кухни из сериала «Друзья»

https://static.news.ru/photo/9ac84038-bf9b-11ea-afed-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Друзья» Фото: imdb.com

Канадский художник Демиен Уэбб создал детализированную миниатюру, имитирующую кухню одной из героинь сериала «Друзья» Моники.

Уэбб продемонстрировал не только финальную версию декорации, но и процесс её создания. Автор опубликовал кадры работы над стенами, холодильником и стульями, передаёт BoredPanda. Детали он создавал вручную при помощи материалов, переработанных из макулатуры.

Автор работы отметил, что в миниатюре нет заранее изготовленных элементов или предметов, взятых из чужих конструкций. Всё было создано с использованием канцелярского ножа и линейки.

Как писал NEWS.ru, турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена. Он проработал его внешность вплоть до мельчайших деталей.