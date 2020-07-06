Художник создал миниатюрную версию кухни из сериала «Друзья»

Канадский художник Демиен Уэбб создал детализированную миниатюру, имитирующую кухню одной из героинь сериала «Друзья» Моники.
Уэбб продемонстрировал не только финальную версию декорации, но и процесс её создания. Автор опубликовал кадры работы над стенами, холодильником и стульями,
Автор работы отметил, что в миниатюре нет заранее изготовленных элементов или предметов, взятых из чужих конструкций. Всё было создано с использованием канцелярского ножа и линейки.
Как писал NEWS.ru, турецкий дизайнер и блогер Хоссейн Диба создал 3D-визуализацию американского актёра Джейсона Момоа в образе Аквамена. Он проработал его внешность вплоть до мельчайших деталей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен