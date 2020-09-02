Второй сезон «Мандалорца» выйдет 30 октября

https://static.news.ru/photo/b76a64f8-ed29-11ea-a131-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Второй сезон сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн» выйдет 30 октября.

Дату выхода новых серий опубликовал стриминговый сервис Disney+ в Twitter.

Ранее создатель «Мандалорца» Джон Фавро заявил, что компании Lucasfilm и ILM специально под своих сотрудников разработали технологии, которые позволили команде сериала заниматься постпродакшном и визуальными эффектами удалённо, находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса.

О том, что второй сезон «Мандалорца» выйдет в октябре, в начале года заявил Боб Айгер, ранее занимавший пост главы компании Disney. По его словам, с учётом успеха первого сезона зрителям стоит также ожидать большой рекламной кампании в поддержку продолжения шоу, писал NEWS.ru.