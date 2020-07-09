«Человека-волка» с Райаном Гослингом снимет режиссёр «Апгрейда»

https://static.news.ru/photo/8a2645e0-c1c6-11ea-b59b-fa163e074e61_660.jpg Ли Уоннелл Фото: a75/Global Look Press

Студия Universal Pictures определилась с кандидатом на роль режиссёра ремейка фильма «Человек-волк», вышедшего в 1941 году. Сейчас компания ведёт переговоры с Ли Уоннеллом, известным по фильмам «Апгрейд» и «Человек-невидимка».

Продюсирование проекта возьмёт на себя компания Blumhouse Productions, с которой Уоннел сотрудничал во время работы над «Человеком-невидимкой», сообщает Deadline.

Лента рассказывает о Ларри Тэлботе, ставшим оборотнем после нападения волка. В новой версии главным героем станет телеведущий, превратившийся в магическое существо после заражения.

Идея фильма принадлежит самому Гослингу. Авторами сценария выступят соавторы сериала «Оранжевый — хит сезона» Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, писал NEWS.ru.