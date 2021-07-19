86-летний Василий Ливанов рассказал о своём здоровье

Советский и российский киноактёр, режиссёр Василий Ливанов отмечает 19 июля 86-й день рождения. В беседе с NEWS.ru народный артист рассказал о своём здоровье и о ближайших планах относительно кино.

Сценарист признался: коронавирусом он не болел, да и другие болячки в настоящий момент, к счастью, не беспокоят.

Слава богу, не болел. Я вчера сделал вторую прививку (от COVID-19. — NEWS.ru), — рассказал Ливанов.

Что касается планов на кино, пока кинорежиссёр всецело занят продвижением драмы об Этьене Фальконе.

Я пока никаких планов не творю. Сейчас нужно будет на телевидение пристроить мою последнюю картину «Медный всадник России» — об истории создания памятника Петру I, который стоит в Петербурге на Сенатской площади, — поделился режиссёр.

Он напомнил: 12 декабря будет 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе. Василий Борисович описал его как гениального французского скульптора и патриота России. Фальконе создал памятник Петру вместе со своей ученицей Анной-Мари Колло.

Это было по желанию императрицы Екатерины Великой, по рекомендации Дидро и Вольтера. В фильме я выступаю не только в качестве режиссёра, но и как автор сценария, и режиссёр-постановщик, и отчасти продюсер, — заключил народный артист.

Василий Ливанов получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. В 2006-м он за эту роль был удостоен почётного членства ордена Британской империи.

Примечательно, что сегодня день рождения отмечает и британский «Шерлок». Бенедикту Камбербэтчу исполняется в этом году 45 лет. Ранее NEWS.ru попытался разобраться, как британскому актёру удалось сделать эту роль своей визитной карточкой.