«Яндекс» подтвердил слухи возможной продажи сервисов «Дзен» и «Новости»

Представители российской компании «Яндекс» подтвердили возможность продажи сервисов «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», сообщили на официальном сайте акционерного общества компании Yandex N.V. Сотрудники компании уточнили, что «Яндекс» намерен сосредоточиться на развитии поисковой системы, рекламы, технологии беспилотного вождения, а также транзакционных услуг.

Зарегистрированная в Нидерландах компания, крупнейший представитель европейских интернет-компаний, а также ведущий поставщик услуг поиска и заказа такси в России, сегодня подтвердила, что руководство «Яндекса» изучает различные стратегические варианты развития, в том числе продажи службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы Zen. Компания намерена сосредоточиться на улучшении других технологических проектов и продуктов (включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии) и транзакционных услуг (включая заказ такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание), - сказано в письме.

Ранее, 15 марта, в «Яндексе» назвали слухами ранее появившуюся информацию о продаже компанией своих сервисов «Новости» и «Дзен». Об этом заявил представитель «Яндекса» Илья Грабовский. Сообщалось, что «Яндекс» решил продать свои проекты «Новости» и «Дзен». Главный претендент на них — холдинг VK. Сам «Яндекс», как отмечалось, сконцентрируется на развитии поиска и городских сервисов.

Две недели назад «Яндекс» опубликовал сообщение для акционеров о последствиях ограничений, введённых после начала спецоперации РФ на Украине. По данным на сайте компании, она не сможет исполнить свои обязательства по долгам, если держатели части их облигаций воспользуются правом требования. Речь идёт о бондах под 0,25% с погашением в 2025 году на сумму $1,25 млрд.

Также в этот вторник стало известно, что Тигран Худавердян занял кресло генерального директора «Яндекса», на этом посту он сменил Елену Бунину. При этом Худавердян остаётся управляющим директором группы компаний «Яндекс». Генеральным же директором группы по-прежнему будет Аркадий Волож.