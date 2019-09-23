Общественность и экспертное сообщество в России много лет настаивали на важности внесения изменений в закон о валютном регулировании и контроле. Необходимость в смягчении требований по операциям с нерезидентами назрела в стране уже давно. О том, как либерализация поменяет привычный финансовый уклад — в материале News.ru.

Представители Минфина считают, что закон должен быть полностью переписан и помимо запрета на расчёты внутри страны, ограничений в нём быть не должно. Как пояснил News.ru эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, судя по всему, в скором будущем мы к этому и придём. На данный момент можно говорить об упрощении жизни российских граждан, желающих открыть дело за рубежом. Одновременно с этим контроль за деятельностью малого и среднего бизнеса должен будет усиливаться — государства ежегодно увеличивают документооборот по юридическим и физическим лицам. Если вдруг предприниматель нарушит российское валютное законодательство за пределами России, то об этом достаточно быстро узнают отечественные регуляторы.

Таким образом, либерализация законодательства не должна расслаблять граждан — нарушать закон, даже минимально, становится всё сложнее. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, необходимо поддерживать тренд смягчения валютного контроля, но в рамках разумного. Даже текущие более мягкие правила работы с валютой повлияют на улучшение условий ведения бизнеса в России и соответственно поспособствуют улучшению предпринимательского климата в стране.

Если же говорить конкретно об изменениях в валютном контроле, которые подписал президент РФ, то частично их можно назвать закономерными, нежели какими-то, действительно, послаблениями. Особенно это касается изменений в части расширения перечня операций, которые можно осуществлять по счетам, открытым в банках ФАТФ и/или ОЭСР. Автоматически такие счета находятся в поле зрения государства, поэтому от локальных послаблений ситуация в целом не ухудшится. Иван Капустянский ведущий аналитик Forex Optimum

В первую очередь физическим лицам — резидентам России будет разрешено с 1 января без ограничений зачислять деньги от нерезидентов на счета, открытые в иностранных кредитных организациях в странах ОЭСР и ФАТФ. Однако обязательным для этого будет то, что данные государства участвуют в автоматическом обмене информацией.

Также будет введена обязанность подавать уведомления об открытии, изменении реквизитов и закрытии счетов в зарубежных организациях финансового рынка по аналогии с уведомлениями об открытии вкладов. Предусматривается обязанность подавать отчёт о движении средств по счетам, открытым в зарубежных организациях финрынка. Денежные средства могут быть зачислены во вклады резидентов или списаны в случаях, установленных ЦБ РФ.

Сергей Лантюхов/News.ru

Физические лица будут вправе не представлять ежегодные отчёты о движении средств на зарубежном банковском счёте при условии, что общая сумма зачисленных или списанных средств за отчётный год (или остаток средств на конец года, если движения по счёту отсутствовали) не должна превышать 600 тысяч рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Кроме того, физическим лицам — резидентам РФ разрешается зачислять денежные средства от продажи драгоценных металлов на счета, открытые в иностранных банках. Расширяется перечень операций, которые можно осуществлять на счетах в банках ФАТФ и/или ОЭСР — вводится разрешение на возврат суммы, которая ранее была передана в доверительное управление иностранной организации.

По общему правилу российские граждане не могут рассчитываться в иностранной валюте за рядом исключений. Их список дополняется: проживая в России, будет возможно приобрести товары или услуги в валюте у российского гражданина, который имеет статус ИП за рубежом и не проживает на территории РФ более полугода. Также разрешается зачисление сумм в рублях по внешнеторговым контрактам, заключённым с нерезидентами. А при предоставлении займов от резидента нерезиденту заимодавец должен сообщать российскому банку о сроках возврата средств.

Как рассказал News.ru управляющий партнёр BKHK Law Firm, адвокат Рома Баханец, новый закон сочетает в себе увеличение административных издержек при соблюдении валютного законодательства и, с другой стороны, определённые послабления существующих норм.

По его мнению, значительным преимуществом нового закона является то, что все операции по зачислению средств от нерезидентов в случае, если счёт открыт в банке на территории страны — участницы ФАТФ/ОЭСР и в то же время эта страна обменивается финансовой информацией с Россией, будут являться разрешёнными. Однако будут ли все операции по зачислению денег от резидентов признаваться законными в ситуации, при которой страна — участник ФАТФ/ОЭСР и одновременно подписант CRS (Common Reporting Standards) по каким-либо причинам отказалась направлять финансовую информацию в Россию, как например Великобритания за 2018 год, не совсем понятно. В этой связи данный вопрос требует дополнительных разъяснений от законодателя.

С другой стороны, отмечает юрист, открытие иностранного брокерского счёта или счёта в иной финансовой организации обременяется административными издержками.

В законе не сказано, что делать в случае, если на момент его принятия такой счёт уже открыт. Каким образом нужно поступить, чтобы не нарушить закон? Как известно, есть мнение Минфина о том, что если по счёту физического лица в иностранном банке не подано уведомление в налоговую, то все операции по данному счёту могут быть признаны незаконными. Будет ли распространяться данная позиция на брокерские счета или счета в иной финансовой организации? Рома Баханец адвокат, управляющий партнёр BKHK Law Firm

Он подчеркнул, что помимо этого не до конца раскрыто, какие операции по счетам в иных организациях финансового рынка следует считать законными. В новой редакции закона этому отводится только ссылка на случаи, установленные Банком России. Однако они нигде прямо не поименованы. Данные вопросы остаются открытыми и требуют пристального внимания со стороны владельцев брокерских счетов, уверен адвокат.

geralt/Pixabay

Также не раскрыт вопрос относительно счетов в страховых компаниях, где могут приобретаться инвестиционные страховые программы. Уже сейчас есть мнение налоговых органов о том, какие организации не относятся к организациям финансового рынка. Согласно письму ФНС от 5 августа 2019 года, страховые брокеры, исходя из сущности правоотношений с клиентами, к таким не причисляются.

В целом законодатель предложил определённое смягчение. Безусловно, оно обусловлено не «добротой» законодателя, а объективными факторами — усилением финансовой прозрачности и обменом данными между странами, — сказал Баханец.

Поэтому законодатель допускает, что получение информации о своих резидентах из различных юрисдикций позволит увидеть финансовые операции в необходимом объёме.