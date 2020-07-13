Мировой лидер наружной рекламы ушёл с российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor и покинула российский рынок. Об этом заявил исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян. По его словам, JCDecaux продала свою долю в 25% другому собственнику ООО «Стинн».
Как
По данным издания, сумма сделки могла составить до 2,25 млрд рублей, однако точные условия Мирзоян не раскрыл.
JCDecaux, которая занимается рекламным бизнесом в России с 2006 года, является крупнейшим игроком на рынке операторов наружной рекламы. Выручка компании за 2019 год составила $4,3 млрд.
По мнению экспертов, пандемия коронавируса привела к падению загрузки рекламных поверхностей в России на 80–90%. Согласно прогнозам ФАС, до конца 2020-го российская наружная реклама может потерять до 70% доходов.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram. Среди прочих от рекламы в социальных сетях отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever. По данным агентства Bloomberg, после бойкота на рекламу со стороны Unilever акции Facebook упали на 8,3%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен