Мировой лидер наружной рекламы ушёл с российского рынка

https://static.news.ru/photo/2472f594-c5a5-11ea-b7ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировой лидер наружной рекламы французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor и покинула российский рынок. Об этом заявил исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян. По его словам, JCDecaux продала свою долю в 25% другому собственнику ООО «Стинн».

Как отмечает РБК, в октябре 2019 года эта же компания приобрела 48,57% Russ Outdoor. Таким образом, сейчас «Стинну» принадлежит 73,57% оператора наружной рекламы. Оставшимися 26,43% владеет ВТБ.

По данным издания, сумма сделки могла составить до 2,25 млрд рублей, однако точные условия Мирзоян не раскрыл.

JCDecaux, которая занимается рекламным бизнесом в России с 2006 года, является крупнейшим игроком на рынке операторов наружной рекламы. Выручка компании за 2019 год составила $4,3 млрд.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса привела к падению загрузки рекламных поверхностей в России на 80–90%. Согласно прогнозам ФАС, до конца 2020-го российская наружная реклама может потерять до 70% доходов.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял $7,2 млрд после того, как некоторые крупные компании отказались размещать рекламу в Facebook, Twitter и Instagram. Среди прочих от рекламы в социальных сетях отказались Coca-Cola Company, компания North Face, крупнейший американский телекоммуникационный оператор Verizon Communications Inc, а также компания Unilever. По данным агентства Bloomberg, после бойкота на рекламу со стороны Unilever акции Facebook упали на 8,3%.