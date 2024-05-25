Макса Ферстаппена вновь оставили позади на практике Гран-при Монако Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Фото: Federico Basile/IPA Sport/Global look Press

Макс Ферстаппен

Пилот Ferrari Чарльз Леклер выиграл третью свободную практику Гран-при Монако «Формулы-1», оставив гонщика Red Bull Макса Ферстаппена позади. Монегаск показал лучший круг за 1 минуту 11,369 секунды, в то время как нидерландец уступил ему 0,197 секунды, хоть и смог приблизиться к сопернику в конце сессии.

Третий результат у пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона (+0,341). Квалификация пройдет в 17:00 мск, а гонка — 26 мая. На протяжении серии квалификационных перестрелок Леклер опережал своих соперников на полсекунды.

В начале сессии заезд пришлось прервать из-за красного флага пилота Kick Sauber Валттери Боттаса — он задел барьер, сломал подвеску и уже не смог добраться до пит-лейна сам.

Накануне Леклер также показал лучшее время по результатам второй свободной практики. 26-летний гонщик прошел круг за 1 минуту 11,278 секунды. Второе и третье места были у Хэмилтона и пилота Aston Martin Фернандо Алонсо соответственно, а Ферстаппен оказался четвертым. Первую практику выиграл Хэмилтон, а нидерландец показал 11-й результат.