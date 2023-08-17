Японский мотогонщик Харуки Ногути разбился насмерть в гонке в 22 года

Фото: Xinhua/Chen Shaojin/Global Look Press

Японский мотогонщик Харуки Ногути из команды SDG Honda Racing скончался в возрасте 22 лет в результате травм, полученных при аварии на четвертом этапе Азиатского чемпионата по шоссейным гонкам в Индонезии, сообщили организаторы соревнований. Авария произошла во время гонки на острове Ломбок в прошлые выходные, после чего гонку пришлось отменить. Ногути, который получил травму головы, был доставлен в медицинский центр автодрома, а затем переведен в местную больницу, где он находился в реанимации в течение трех суток.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, Харуки скончался от полученных травм, — говорится в официальном заявлении.

Ногути стал победителем Японского чемпионата в классе Superstock 600 в 2021 году и занял третье место в августе того же года в гонке на выносливость Suzuka-8 Hours, которая проводится с 1978 года.

Харуки начал кататься на мотоцикле в пять лет и принес нам много радости и счастья, — говорится в заявлении родителей гонщика.

Напомним, в 2018 году во время гонки Isle of Man Tourist Trophy произошла похожая трагедия. На первом круге квалификации разбился мотогонщик Дэн Нин. Спортсмен скончался на месте. Организаторы назвали аварию несчастным случаем.