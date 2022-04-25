Востоковед объяснил «исчезновение» Украины с карт китайского телеканала

Китай пытается подталкивать западные страны к тому, чтобы начать более активные действия в связи с российской военной операцией на Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил востоковед Михаил Диденко, комментируя тот факт, что Украина исчезла с карт китайского телеканала CCTV. Если границы других стран в репортажах СМИ отображаются, то у Украины теперь их просто нет.

Китай говорит, что Украина войдёт в состав России, значит Запад особо этого не хочет, естественно давайте больше оружия средств и т.д, стоит отметить, что это очень сильное заявление, так как Китай очень осторожен в своих высказываниях, — указал востоковед.

Он отметил, что китайские власти обычно пытаются действовать крайне осторожно. Их практика заключается в следующем: «мудрая обезьяна наблюдает, как два тигра дерутся между собой», заявил эксперт. По его мнению, основная политика и мудрость китайской стратегии — наблюдать и стравливать, а уже дальше приходить на «зачищенные земли».

Китай подталкивает Запад к тому, чтобы начать более активные действия, от этого все дивиденды получают и Китай в том числе, потому что, соответственно, чем больше обострение у России с Западом, тем больше, соответственно, рынок дешёвой нефти и товаров, куда сплавлять, открывается для Китая, чем сильнее падают акции наших предприятий, тем легче зайти китайским инвесторам и бизнесменам, — пояснил он.