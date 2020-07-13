Власти Гонконга вновь ввели ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1452ad74-c516-11ea-ac72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Abreu/Global Look Press

Населению Гонконга вновь запретили собираться в группы больше четырёх человек. Такие ограничения власти ввели из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, рестораны после шести часов вечера теперь смогут работать только навынос, во всех видах общественного транспорта и в такси вводится режим ношения масок, на неделю закрываются развлекательные заведения, в том числе, кинотеатры и спортзалы

Также была отменена крупнейшая книжная ярмарка, открытие которой было намечено на 15 июля в Гонконгском центре выставок и конференций, передаёт ТАСС.

Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация стала более критической, нам придется вновь ужесточить меры по социальному дистанцированию, — заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

В Гонконге с 5 июля после трёх недель нулевого прироста вновь стали фиксироваться местные случаи распространения коронавируса. За последние сутки в этом специальном административном районе Китая было выявлено 52 случая заражения коронавирусом. За всё время пандемии здесь было зарегистрировано 1 522 случая COVID-19 и 8 летальных исходов.

Как писал ранее NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что смертность от коронавирусной инфекции COVID-19 в России в несколько раз ниже, чем в других странах. По словам российского лидера, ежесуточный процент выявленных случаев заболевания остаётся стабильным, а количество выздоравливающих увеличивается. В этой связи подавляющее большинство регионов приступили к смягчению режимов самоизоляции граждан и «иных противоэпидемических ограничений», уточнил президент.