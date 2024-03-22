В Пекине объяснили неучастие Китая в конференциях по Украине Пекин: на встречах по Украине не были представлены обе стороны конфликта

Фото: Luan Hai/Xinhua /Global Look Press

Ли Хуэй

Посланник КНР по евразийским делам Ли Хуэй заявил, что на конференциях по урегулированию конфликта на Украине не были представлены обе его стороны, сообщило РИА Новости. По словам дипломата, поэтому Пекин не участвовал в них.

Это связано с тем, что Китай считает, что на конференциях не удалось пригласить к участию две основные стороны, и обсуждался план только одной стороны, — объяснил на пресс-конференции в Пекине Хуэй.

Он подчеркнул, что встречи без представления интересов всех сторон конфликта, не ведут к его урегулированию. Дипломат призвал провести мирную конференцию с участием представителей и России, и Украины.

Ранее стало известно, что Китай может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине, если на них не будут приглашены представители России. Ли Хуэй донес позицию Пекина до властей европейских стран во время турне по Европе. Речь идет о предстоящем саммите по урегулированию украинского конфликта, который запланирован к проведению в Швейцарии.

На этом настаивает и Швейцария. Пекин и Берн считают, что мероприятие без участия обеих сторон не имеет смысла. Ли Хуэй также заявял представителям ЕС, что саммит «не может быть конференцией для разработки плана, который затолкнут россиянам в глотку».