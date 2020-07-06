Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в Японии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Президент России Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру Японии Синдзо Абэ. В ней он выразил соболезнования в связи с жертвами на юге страны из-за наводнений и оползней.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — цитирует российского лидера «Интерфакс».

На данный момент правительство Японии подтвердило гибель 21 человека. Ещё 18 человек не подают признаков жизни, но их смерть не зафиксирована, а 13 числятся в списках пропавших без вести. По оценкам властей, жертвами инцидента могли стать более 50 человек.

В результате прошедших дождей в Японии выпало до 400 мм осадков. Были полностью разрушены несколько мостов и жилые дома. В префектуре Кумамото несколько населённых пунктов оказались под водой. Десятки тысяч жителей покинули свои дома и спасались на крышах.

Как информировал NEWS.ru, власти страны объявили и рекомендовали эвакуацию для 145 тысяч жителей из-за ливневых дождей и оползней. Она готовится в префектурах Кумамото и Кагосима.