КНР приостановил импорт мяса из Европы, США и других стран

https://static.news.ru/photo/b5c1f10e-c293-11ea-86a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Власти Китая приостановили импорт мясной продукции 23 компаний из Соединённых Штатов, Бразилии, Великобритании, Германии и других стран после выявления на предприятиях случаев заражения.

В связи с недавними локальными вспышками коронавируса на некоторых зарубежных мясоперерабатывающих предприятиях и предприятиях-производителях продукции водного промысла было принято решение приостановить импорт, — говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что 10 предприятий из 23 приостановили экспорт по просьбе Китай, некоторые организации самостоятельно приостановили поставки в КНР.

Ранее Главное таможенное управление Китая сообщило о приостановке ввоза на территорию страны мяса американской компании Tyson после того, как у её сотрудников был обнаружен коронавирус.

Также был приостановлен импорт продукции мясокомбината, который входит в германский концерн Toennies. Там выявили порядка 600 заразившихся.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Китая введут ответные санкции в отношении граждан и организаций США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.