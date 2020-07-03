Празднование 160-летия Владивостока обернулось дипломатическим скандалом. Российское посольство в КНР опубликовало сообщение о юбилее города в местной соцсети Weibo. Пользователи, среди которых были китайские дипломаты, возмутились: пост послужил горьким напоминанием о том, что земли, на которых стоит Владивосток, когда-то принадлежали китайцам. Этот инцидент обнажает проблемы, мешающие заключению полноценного военного альянса между Москвой и Пекином.

Сообщение, возмутившее китайцев, было опубликовано 2 июля в китайской соцсети Weibo, которая почти не используется за пределами КНР. Следовательно, жители страны приняли его на свой счёт, хотя, с точки зрения российского читателя, оно не содержало ничего оскорбительного.

Сегодня Владивосток празднует 160-летие. Владивосток был основан в 1860 году, когда русские построили на этом месте морской порт, названный «Владивостоком» (буквально «Владеть Востоком»), — отмечается в сообщении российского посольства. — В конце XIX века Владивосток разросся до крупного порта и промышленного города. Сегодня здесь базируется ВМФ России на Дальнем Востоке.

В КНР считают, что Россия получила земли, на которых стоит современный Владивосток, в результате несправедливого договора с ослабленной Китайской империей. До этого они назывались Хайшэньвэй. После Второй опиумной войны Россия, Франция и Великобритания получили часть китайских территорий, в том числе были расширены британские владения рядом с Гонконгом. Китайцы до сих пор воспринимают этот период как горькую страницу в истории страны.

Этому сообщению российского посольства не рады в Weibo, — ответил на публикацию журналист китайского гостелеканала Шень Шивэй. — Как правильно замечают некоторые комментаторы, он напоминает людям об унизительном времени 1860-х.

Китайский дипломат Чжан Хекин, работающий в Пакистане, задаёт риторический вопрос авторам публикации: «Разве это не то, что раньше было нашим Хайшэньвэем?» Не облечённые дипломатическими полномочиями пользователи соцсети публикуют ещё более гневные комментарии.

Сегодня мы можем только терпеть, но китайский народ помнит и будет помнить ещё много поколений, — сказано в одном из комментариев в Weibo. — Мы должны верить, что земля наших предков когда-нибудь возвратится домой.

Публикация российского посольства возмутила китайцев из-за того, что плохо вписалась во внутриполитический контекст. На днях вступил в силу закон о национальной безопасности, который устанавливает главенство китайских спецслужб в Гонконге. В мире и в самом специальном административном районе восприняли этот шаг как попытку лишить Гонконг автономии. В материковом Китае же рассматривают это как возвращение себе земель, несправедливо отнятых во время «унизительного» периода истории.

Leonid Dubeykovskyi/Global Look Press

Кроме того, в последние недели обострился приграничный конфликт Китая и Индии в высокогорном Ладакхе. Россия старается держаться в стороне от этого территориального спора, но, как известно, продаёт оружие Индии в рамках стратегического партнёрства.

Одна из причин, почему Россия продаёт оружие Индии, это попытка поддерживать баланс между Индией и Китаем, — прокомментировал ситуацию газете South China Morning Post профессор китаистики в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондопалли. — Российское Минобороны считает Китай потенциальной угрозой из-за протяжённости границы с ним.

России невыгодны усиление Китая и его претензии на статус мировой державы, указано в докладе Международного центра обороны и безопасности. Поэтому, несмотря на развитие военного сотрудничества, заключение военного альянса между Москвой и Пекином в ближайшее время маловероятно. Китай (и скандал вокруг 160-летия Владивостока лишний раз показал это. — NEWS.ru) считает Дальний Восток областью своих эксклюзивных интересов и в последние годы всё агрессивнее отстаивает их. В то же время он заинтересован в сохранении статус-кво в Европе. Интересы России противоположны: она готова перекраивать карту Старого Света, но хочет спокойствия у своих восточных границ, полагают аналитики.

Главное, что роднит Москву и Пекин — это противостояние Вашингтону. Что же касается остальных аспектов, то обе страны стараются избегать конфликтных тем и осторожно развивают военное сотрудничество. Но протяжённая граница и большое поле для территориальных претензий будут и дальше подрывать перспективы военного альянса, отмечается в докладе аналитического центра.