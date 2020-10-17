Китай усиливает контроль за экспортом товаров двойного назначения

https://static.news.ru/photo/2cc8bf70-114b-11eb-93bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wangjilin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Закон, увеличивающий надзор за продажей иным государствам продукции двойного назначения, ввёл Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей.

Документ начнёт действовать с 1 декабря и будет применяться ко всем компаниям КНР, которые производят продукцию гражданского и военного назначения, товары, технологии и услуги, касающиеся обеспечения национальной безопасности страны, сообщило агентство Associated Press (AP).

Однако перечень таких товаров руководство КНР обещало обнародовать позднее «в установленные сроки». При этом новый закон позволяет Пекину вводить «ответные меры» против стран, которые злоупотребляют механизмами экспортного контроля против Поднебесной и угрожают её безопасности и интересам.

Нарушившим этот закон компаниям и лицам, в том числе иностранным, могут грозить уголовные обвинения и штрафы. Если товар будет экспортироваться без разрешения, то нарушитель может получить штраф в размере более $754 тыс. или в 20 раз больше, чем коммерческая ценность нелегальной торговой операции.

По мнению AP, этот закон станет ещё одним рычагом китайских властей в их экономическом и технологическом противостоянии с Соединёнными Штатами.

Как писал NEWS.ru, власти КНР предостерегли американских коллег от политики задержания китайских учёных в США и пообещали, что если такая практика будет продолжена, то эта же участь будет ждать американцев в Китае.