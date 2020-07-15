Губернатор Окинавы призвал изолировать две американские военные базы

Губернатор японской префектуры Окинава Денни Тамаки заявил, что находящиеся в регионе базы американских морпехов Футэмма и Кэмп-Хансен нужно изолировать из-за роста числа заражений коронавирусом.
В беседе с CNN губернатор
С 1 июля на военных базах США зафиксировано 136 случаев заражения COVID-19 и все они приходятся на Окинаву. C 1 мая до июля в префектуре не было выявлено ни одного заражённого.
Япония была в числе первых стран мира, которые затронула пандемия коронавируса. За всё время в стране выявлено 22 220 случаев COVID-19, 982 человека скончались.
Как передавал NEWS.ru, в июне премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что власти страны сделают всё необходимое для скорейшей передислокации базы американских морпехов Футэмма.
На Окинаве находится 75% американских военных объектов в Японии. Местные жители этим крайне недовольны. В 1996 году США и Токио договорились убрать из густонаселённого района Гинован базу Футэмма. В 1999 году было принято решение переместить этот объект в район Хэноко на севере Окинавы, но власти префектуры были против этого. В 2013 году после долгих переговоров работы по переносу базы начались, однако они не раз прерывались из-за позиции местных властей. В 2020 году закончить передислокацию базы помешал коронавирус.
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