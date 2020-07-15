Губернатор Окинавы призвал изолировать две американские военные базы

https://static.news.ru/photo/3f8e72d6-c69a-11ea-938b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Губернатор японской префектуры Окинава Денни Тамаки заявил, что находящиеся в регионе базы американских морпехов Футэмма и Кэмп-Хансен нужно изолировать из-за роста числа заражений коронавирусом.

В беседе с CNN губернатор отметил , что сомневается в адекватности принимаемых на военных базах США мер против распространения инфекции. Танаки признался, что на его предложение ввести на объектах карантин до сих не ответили ни глава японского оборонного ведомства Таро Коно, ни врио посла Соединённых Штатов в Токио Джозеф Янг. Губернатор также высказался резко против усиления американской военной группировки в префектуре.

С 1 июля на военных базах США зафиксировано 136 случаев заражения COVID-19 и все они приходятся на Окинаву. C 1 мая до июля в префектуре не было выявлено ни одного заражённого.

Япония была в числе первых стран мира, которые затронула пандемия коронавируса. За всё время в стране выявлено 22 220 случаев COVID-19, 982 человека скончались.

Как передавал NEWS.ru, в июне премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал, что власти страны сделают всё необходимое для скорейшей передислокации базы американских морпехов Футэмма.

На Окинаве находится 75% американских военных объектов в Японии. Местные жители этим крайне недовольны. В 1996 году США и Токио договорились убрать из густонаселённого района Гинован базу Футэмма. В 1999 году было принято решение переместить этот объект в район Хэноко на севере Окинавы, но власти префектуры были против этого. В 2013 году после долгих переговоров работы по переносу базы начались, однако они не раз прерывались из-за позиции местных властей. В 2020 году закончить передислокацию базы помешал коронавирус.