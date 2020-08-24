Фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивце пройдёт с 4 по 6 сентября

https://static.news.ru/photo/f3e25c00-e60e-11ea-b760-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lesless/Global Look Press

Российский фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» пройдёт в арт-парке Никола-Ленивец с 4 по 6 сентября. В 2020 году мероприятие отмечает 15-летие.

Организаторы сообщили, что темой фестиваля в этом году стала «Лень», передаёт «Афиша Daily».

Художники расскажут «о том, как правильно лениться» при помощи новых архитектурных объектов, перформансов и музыки. Программу музыкальных исполнителей объявят позже.

Как гласит легенда, именно благодаря лени жители деревни Никола-Ленивец избавились от завоевателей. Вместе с тем лень как явление присутствует только в мире людей. В природе лени нет. Отсюда — основной конфликт между социальной жизнью и жизнью природы, между городским и сельским, — заявил куратор Антон Кочуркин.

Как писал NEWS.ru, в итальянском городе Читта-ди-Кастелло начался 53-й Фестиваль наций. В 2020 году он посвящён России.