В Египте туристам разрешили сдавать тест на COVID-19 в аэропортах

С 1 сентября по прибытии в Египет туристы смогут сдать ПЦР-тесты на коронавирус прямо в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы.
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С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека, — пишет газета.
На сегодняшний день в Египте выявлено около 100 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Скончались 5,4 тыс. пациента с диагностированным коронавирусом. Сейчас прямых рейсов из РФ в Египет, однако многие добираются туда с пересадкой в Стамбуле,
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристы начали покупать фальшивые медицинские справки, которые дают право отправиться на лечение в Европу.
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