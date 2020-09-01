В Египте туристам разрешили сдавать тест на COVID-19 в аэропортах

https://static.news.ru/photo/ab1512a8-ec6f-11ea-9c70-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

С 1 сентября по прибытии в Египет туристы смогут сдать ПЦР-тесты на коронавирус прямо в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы.

Об этом сообщает газета Daily News Egypt. По её данным, стоимость тестирования — $30.

С 1 сентября пройти ПЦР-тестирование на коронавирус можно в аэропортах Хургады, Шарм-эль-Шейха, Марса Алама и Табы. Процедура обойдется в $30 на человека, — пишет газета.

На сегодняшний день в Египте выявлено около 100 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Скончались 5,4 тыс. пациента с диагностированным коронавирусом. Сейчас прямых рейсов из РФ в Египет, однако многие добираются туда с пересадкой в Стамбуле, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские туристы начали покупать фальшивые медицинские справки, которые дают право отправиться на лечение в Европу.