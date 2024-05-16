Зрелым женщинам назвали способы получать больше удовольствия от секса The Guardian: зрелым женщинам необходимо больше времени на прелюдию

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Секс после менопаузы требует больше усилий и внимания, заявил врач-гинеколог Шахзади Харпер, сообщает The Guardian. По ее словам, на прелюдию и ласки требуется больше времени.

На самом деле надо осознать, что вы находитесь на другом жизненном этапе, все изменилось, но вы все равно можете наслаждаться близостью и получать удовольствие, — заверила специалист.

Кроме того, Харпер посоветовала использовать вагинальный эстроген местного применения. Она добавила, что еще один способ — мастурбация. При этом уролог и специалист по сексуальной медицине Рэйчел Рубин добавила, что женщинам в возрасте для улучшения сексуальной жизни нужно высыпаться.

Ранее профессор репродуктологии в Университетском колледже Лондона Джойс Харпер отметила, что женщинам, особенно тем, кто пережил менопаузу, необходимо чаще заниматься мастурбацией для того, чтобы улучшить свое здоровье и вернуть приятные ощущения во время секса. Она также посоветовала женщинам обратить внимание на секс-игрушки.

Продюсер контента на платформе аудиоэротики Джейми Белл ранее сообщил, что мастурбация на удаленке в рабочее время помогает концентрации. По его словам, у людей сложный график, а дома тихо, никого нет, есть время «для себя». Поводом для размышлений стали данные опроса, по которым британцы предпочитают смотреть порно с 09:00 до 17:29.