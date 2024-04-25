Московские врачи провели необычное кесарево сечение уникальной пациентке Женщине с «синдромом бабочки» провели кесарево сечение особым методом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московские врачи провели девушке кесарево сечение особым способом, поскольку использование обычного метода в отношении пациентки с «синдромом бабочки» стал бы слишком опасным, сообщает Telegram-канал Baza. Врачи заранее подготовили план операции. Во время родов они использовали специальные материалы для наложения швов, гелевый матрас, а также защитили места для ввода катетера.

Главной задачей врачей было не повредить тонкую кожу пациентки и помочь быстро заживить шов после хирургического вмешательства. После операции шов перевязали специальными материалами и тщательно обработали. Роды прошли успешно, у девушки родилась здоровая дочь весом 3100 грамм.

Как отмечает канал, на 1 млн человек людей с таким синдромом приходится порядка 50. У этих людей с таким диагнозом крайне нежная кожа, которая способна повредиться после малейших прикосновений. Зачастую эрозии могут возникнуть даже без механических повреждений.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что возбудилась во время родов. Она уточнила, что оба раза слушала аффирмации и находилась под гипнозом. По словам блогера, после такого подхода к процессу ей хочется «рожать еще».

Ранее в Подмосковье молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон. После этого отец пытался самостоятельно вправить малышу перелом. В итоге ребенок попал в больницу со множественными травмами, родители неделями игнорировали тот факт, что мальчик «странно скрипит».