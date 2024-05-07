Женщинам рассказали, можно ли при беременности красить волосы Трихолог Толстоносова: в первый триместр беременности лучше не красить волосы

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Беременным женщинам не рекомендуется красить волосы в первый триместр, рассказала aif.ru трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. По ее словам, в первый триместр беременности происходит интенсивное развитие всех органов и тканей ребенка.

Трихолог отметила, что есть мнение, что красить волосы во время беременности нельзя, так как это навредит малышу. Однако нет доказательств, что химические вещества, которые при окрашивании попадают на кожу, могут плохо повлиять на ребенка. Но и фактов, подтверждающих, что краска для волос безвредна, тоже нет.

Поэтому рекомендуется отложить окрашивание на время первого триместра беременности из-за агрессивного воздействия на волосы, объяснила врач. Кроме того, следует проводить такие процедуры в хорошо проветриваемом помещении, поскольку любые химические вещества имеют специфический запах, который особенно чувствуется во время токсикоза.

Ранее стилист Максим Рокицкий рассказал, что «бразильский брюнет» стал одним из основных трендов этого лета. Эту технику окрашивания можно описать как сочетание темной основы волос со светлыми прядями. Эксперт указал, что светловолосым девушкам стоит обратить внимание на песчаные и бежевые оттенки, которые благородны и могут освежить образ, отвлекая внимание от недостатков кожи.