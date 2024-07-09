Женщинам назвали количество сахара, которое можно съедать за день Эндокринолог Тананакина: женщинам не стоит есть более шести ложек сахара за день

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Женщинам не стоит есть более шести ложек сахара за день, заявила в беседе с РИАМО врач-эндокринолог Наталия Тананакина. Она добавила, что водорастворимый углевод и его аналоги содержатся в печенье и других сладостях.

Обычно рекомендуется ограничивать потребление добавленного сахара до определенного уровня в день, например не более 25 граммов для женщин — это приблизительно шесть чайных ложек, — уточнила Тананакина.

По ее словам, суточная доза сахара для мужчин составляет 36 граммов. Эндокринолог обратила внимание на то, что рекомендации могут варьироваться для каждого пациента отдельно и зависеть от возраста, пола, физической активности и других факторов.

Диетолог Янина Лемешко ранее призвала сократить употребление мороженого до двух-трех раз в неделю. Она также порекомендовала выбирать вместо этого лакомства его менее калорийный аналог.

Диетолог Наталья Лазуренко прежде заметила, что мороженое может быстро вызвать голод в жару, так как лакомство содержит в себе углеводы и жир. Они запускают выработку ферментов и гормона инсулина, вызывая у человека повторное чувство голода.