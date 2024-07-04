«Желаю другим не отчаиваться»: россиянин победил два вида рака Житель Белгорода вылечился от двух видов рака

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Житель Белгорода вылечился от двух видов рака, пишет «Доктор Питер». Как стало известно порталу, в 35 лет Александр узнал, что у него рак прямой кишки третьей стадии, а когда удалось победить болезнь, оказалось, что в организме растет еще одна опухоль.

Пациента смогли спасти врачи МРНЦ имени А. Ф. Цыба в Обнинске. Мужчина, узнав о раке прямой кишки, перенес химиолучевую терапию, лапароскопическую операцию на прямой кишке, а после еще несколько курсов лекарственного лечения, и лечение дало положительные результаты. Но спустя девять лет после избавления от опухоли Александр вновь почувствовал себя плохо, белгородцу диагностировали рак головки поджелудочной железы.

После нескольких курсов химиотерапии новообразование удалось стабилизировать и подавить его рост. Позже была назначена и проведена сложнейшая операция, рассказал заведующий операционным блоком МРНЦ имени А. Ф. Цыба Павел Соколов.

Операции, выполняемые при локализации опухоли в поджелудочной железе, считаются наиболее сложными в абдоминальной онкологии. Особенности связаны с работой на критически важных крупных сосудистых структурах, разнообразностью их анатомии, технически сложным реконструктивным этапом, — отметил хирург.

Операция и восстановление после нее прошли успешно. Мужчина готовится к выписке, дома его ждут жена и дочка.

Я чувствую себя бодро и готов продолжать лекарственное лечение в Белгороде. Я желаю остальным пациентам никогда не отчаиваться и доверять тем, кто так стремится нам помочь! — сказал Александр.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что у рака легких нет специфических симптомов, вот почему его так сложно распознать. По его словам, симптомы рака могут быть схожи с простудой или другими легочными заболеваниями, например, у человека могут возникнуть кашель или одышка.