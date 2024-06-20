«Замедлить старение просто»: эти шесть хитростей способны обмануть время Врач Байрамова: физнагрузки, правильное питание и сон замедляют старение

Регулярные физические упражнения замедляют старение за счет улучшения работы лимфатической системы, а правильное питание обеспечивает организм необходимым количеством белков, жиров и витаминов, рассказала изданию «Доктор Питер» врач антивозрастной медицины, дерматолог, косметолог, специалист в области питания Сабина Байрамова. Кроме того, замедлить старение поможет здоровый сон — семь-восемь часов в ночное время, с отходом ко сну до 23:00. Это позволяет вырабатывать необходимые гормоны, в том числе мелатонин.

Также научно доказанным способом, который поможет выглядеть лучше и чувствовать себя моложе, является хорошее психоэмоциональное здоровье. Любимое занятие вырабатывает «гормоны счастья» — дофамин, эндорфин и серотонин.

А стимулировать формирование новых нейронных связей в головном мозге помогут обучение, запоминание новой информации и решение интеллектуальных задач. Кроме того, это предотвращает развитие возрастных нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция и болезнь Альцгеймера. Также, по словам Байрамовой, не следует забывать о правильном уходе за волосами, кожей лица и тела.

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