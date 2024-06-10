Забудьте про три раза подряд: вот как нужно мерить давление — вы удивитесь

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При гипертонии важно уметь правильно измерять давление. Кандидат медицинских наук Александр Шишонин раскрыл секреты этой процедуры.

Специалист объяснил, что нет необходимости мерить артериальное давление три раза подряд, поскольку организм и так испытывает стресс, а давление не является постоянной величиной. Однако есть пять основных правил, которым необходимо следовать.

В первую очередь давление нужно мерить только механическим тонометром. Также врач советуют сравнивать показатель со средним значением за предыдущие дни. Кроме того проводить процедуру нужно в спокойном состоянии в любое время суток.

Никогда не нужно измерять давление сразу после пробуждения. Организм сначала должен проснуться. В заключение медик добавил, что не надо мерить давление в одно и то же время, чтобы организм не стрессовал.

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