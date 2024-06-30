Выявлено новое различие между женщинами разной расы Medicalxpress: трансвагинальное УЗИ не может выявить рак тела матки у негритянок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трансвагинальное УЗИ не может выявить рак тела матки у негритянок, свидетельствуют результаты исследования ученых, опубликованное в Medicalxpress. Почти полторы тысячи черных женщин обследовались в 10 медицинских центрах, и выяснилось, что упомянутая процедура ненадежна для них в 20% случаях.

Данное ультразвуковое исследование — это метод визуализации, который позволяет медицинской бригаде осмотреть органы малого таза женщины более подробно, чем УЗИ органов малого таза. Отмечается, что причиной того, что таким способом выявить рак тела матки не представляется возможным, стало иное строение органов чернокожих женщин.

Дело в том, что толщина их эндометрия измеряется как нормальная, даже если у них есть онкологическое заболевание эндометрия. Ученые советуют негритянкам дополнять исследование биопсией.

Ранее врач-онкоуролог Антон Одегнал предупредил, что одними из главных признаков развития онкологии в почках являются кровь в моче, болевой синдром и отечность конечности. По его словам, при раке этого органа нарушается обмен веществ, снижается вес и наблюдается повышение температуры тела на уровне 37–38 градусов и сильном похудении.