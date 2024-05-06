«Все для красоты»: диетолог раскрыла секрет долголетия Дженнифер Энистон Диетолог Королева: Энистон делает все для поддержания красоты и здоровья

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон имеет комплексный подход по уходу за собой: она правильно питается и занимается спортом, заявила диетолог Маргарита Королева в беседе с NEWS.ru. При этом кинозвезде не удалось завести ребенка, хоть она и пыталась. Все это, по словам эксперта, влияет на долголетие актрисы.

Я думаю, Дженнифер Энистон из тех женщин, которым не все равно, как они выглядят, потому что она является высокооплачиваемой и востребованной актрисой на протяжении всей творческой карьеры. Ей не все равно, во что она одета, как ее воспринимают поклонники, поэтому она прикладывает все усердия, чтобы сохранять востребованность и популярность. Ей также не все равно, как она себя чувствует. Профессия актрисы требует большой отдачи и энергии, — сказала Королева.

Специалист уверена, что актриса прибегает ко всем инструментам для поддержания красоты и молодости. По ее словам, Энистон поддерживает хороший гормональный фон и сохраняет хорошую физическую форму для 55 лет.

Комплексный подход еще заключается в правильном выборе здоровых продуктов. Здоровая еда, безусловно, лежит в основе сохранения физической формы. Я думаю, Энистон также использует массу уходовых процедур, быть может, физиотерапевтических подходов, дабы сохранить состояние кожи, ее тонус, препятствовать набору объемов и жировых отложений в местах, которые могли бы выдать уже соответствующую возрасту физическую форму, — заключила диетолог.

Ранее звезда сериала «Друзья» 55-летняя Дженнифер Энистон снялась для обложки французского журнала Elle в «голом» платье, кадры появились на сайте издания. Поклонники артистки пришли в восторг от съемки.