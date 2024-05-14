Врачи рассказали о проблемах метеозависимых людей Врачи Химкинской больницы: метеозависимые люди испытывают головную боль

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После магнитных бурь метеозависимые люди испытывают головную боль, усталость, сонливость и раздражительность, заявили в беседе с «Радио 1» врачи Химкинской областной больницы. Они острее других страдают из-за атмосферных перепадов и вынуждены воздерживаться от вредных привычек в такое время. Среди таких людей чаще всего оказываются женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями и усталостью.

Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать легкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок лучше отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения, — уточнили врачи.

Специалисты предупредили, что не стоит списывать перечисленные симптомы на погоду. Они также могут свидетельствовать и о дефиците витаминов, болезни крови или начале хронических заболеваний и инфекций.

Старший научный сотрудник лаборатории экспериментальных методов исследования вариаций космических лучей ИЗМИРАН Наталия Шлык ранее спрогнозировала возможность того, что до Земли могут дойти последствия вспышек на Солнце, которые прошли 8–9 мая. Они могут вызвать новые природные катаклизмы.