Врачи раскрыли три ошибки в завтраках, которые вредят здоровью RG.RU: отказ от завтрака или его перенос вредят организму

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Отказ от завтрака или его перенос «на потом» вредят организму, пишет RG.RU со ссылкой на врачей. Кроме того, не стоит есть быстро, поскольку мозг не успевает зафиксировать количество съеденного, что приводит к развитию ожирения.

Также нужно отказаться от употребления на завтрак простых углеводов. При таком меню организм не получает необходимых полезных веществ и день за днем набирается лишний вес. Как передает газета, не лучшая пищевая привычка — есть только кашу в первый прием пищи, поскольку организму нужен белок с самого утра.

Вместо углеводов на завтрак лучше есть белки, клетчатку и полезные жиры, которые насыщают надолго, — советуют специалисты.

Еще одна частая ошибка — употребление сладкого на завтрак. Кофе с шоколадкой или пирожным провоцирует резкий скачок глюкозы в крови. Такой первый прием пищи из-за высокого содержания сахара провоцирует лишний вес.

Ранее врач — эндокринолог-диетолог Оксана Михалева заявила, что бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак. По ее словам, также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления. Врач отметила, что на завтрак вредно есть бутерброды с белым хлебом и колбасой или сыром, поскольку такие продукты обладают высокой калорийностью, но низкой пищевой ценностью.