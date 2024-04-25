Врачи напомнили о жизненной необходимости своевременной вакцинации Врачи Химкинской больницы: от дифтерии раньше умирали целыми семьями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация в современном мире жизненно необходима, напомнили врачи Химкинской областной больницы. В разговоре с «Радио 1», медики рассказали, что благодаря эффективности прививок в защите от болезней здоровье общества, по сути, уже стало вакцинозависимым. Они также напомнили о тех временах, когда люди умирали целыми семьями от дифтерии.

Общество давно вакцинозависимо, но многие этого не понимают. Прививки стали заложниками своей эффективности: молодые люди не знают, что раньше от дифтерии умирали целые семьи, а от оспы — целые города, — напомнили медики.

По словам главврача Химкинской больницы Владислава Мирзонова, планируя поездку в экзотические страны, необходимо уточнить эпидемическую обстановку и привиться от эндемичных инфекций.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала соблюдать режим сна и на время отказаться от физической активности, чтобы избежать побочных эффектов от прививок. Специалист уточнила, что необходимо пить достаточное количество воды, чтобы уменьшить вероятность головных болей и снизить температуру.

Среди локальных осложнений после вакцинации выделяют красноту, отечность и боль. В случае возникновения аллергических реакций, сильных болей и других нетипичных симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. Врач добавила, что осложнения после вакцинации редки.