Врач сравнила вред от картошки фри с курением сигарет Врач Шанахан: съесть одну картофелину фри — все равно что выкурить сигарету

Количество вызывающих рак альдегидов, которое обнаружили в одной картофелине фри, равно количеству, потребляемому при выкуривании одной сигареты, рассказала Daily Mail доктор Кэтрин Шанахан. По ее словам, данный вывод в результате исследования сделал профессор биоаналитической химии и химической патологии в Университете Де Монфор в Лестере Мартин Гроотвельд.

Профессор Гроотвельд сказал мне, что количество вызывающих рак альдегидов, которое он обнаружил в порции картофеля фри, эквивалентно количеству, потребляемому при выкуривании до 25 сигарет. В порции весом 5 унций содержится около 25 картофелин фри, поэтому съедание одной чипсы приводит к такому же воздействию, как и курение одной сигареты, — рассказала врач.

Как пишет издание, альдегиды — самая опасная категория из множества семейств токсинов, содержащихся в растительных маслах. К этому семейству химических веществ относятся консервант трупов формальдегид и многие токсины, которые делают сигаретный дым канцерогенным и раздражающим ткани человека. Токсичные альдегиды, образующиеся в масле для жарки, могут попасть в пищу.

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