Врач рассказала, почему нужно серьезнее относиться к головной боли Врач Лысенко: появление головной боли может быть основанием для посещения врача

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Головная боль может быть основанием для посещения врача, поэтому к появлению этого симптома нужно относиться серьезнее, рассказала в беседе с ОТР врач Марьяна Лысенко. По ее словам, головная боль, такая как громоподобная, может свидетельствовать о состояниях, потенциально угрожающих жизни.

Нет, наверное, практически такого человека, у которого один раз в жизни не болела бы голова. Вообще мы относимся к этому крайне несерьезно или, по крайней мере, знаем точно совершенно, что прием обезболивающего препарата облегчит состояние, — отметила медик.

Врач подчеркнула, что есть такое явление, как громоподобная головная боль, когда она внезапно возникает в любом месте головы и достигает максимума в течение одной минуты. Такая боль встречается редко, но может означать угрозу жизни человека.

Кроме того, есть пациенты, которые проходят обследования в платных клиниках, например, делают МРТ головного мозга, добавила Лысенко. После того, как они не находят в своих результатах проблем или патологий, такие пациенты думают, что можно не обращать внимания на возникающие симптомы. Однако нужно всегда подмечать проявления головной боли, добавила врач.

Ранее другой медик, врач-терапевт Андрей Рябков, предупредил, что головная боль может быть вызвана недостатком сна, гормональными изменениями, перенапряжением мышц спины и шеи и гипертонией. Специалист подчеркнул, что проблемы со сном нарушают циркадный ритм организма, что приводит к боли.