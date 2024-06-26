Врач рассказала о проявлениях аллергии у детей Врач Портняга: у детей аллергия может проявляться кожными высыпаниями

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У детей аллергия может проявляться в виде кожных высыпаний, например крапивницы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр Екатерина Портняга. По ее словам, первично у детей развивается именно пищевая аллергия.

Медик объяснила, что из-за такой аллергии у ребенка также может возникнуть расстройство ЖКТ. Кроме того, у детей аллергия может проявляться аллергическим риноконъюктивит, то есть, появляется чихание, слезотечение, насморк, заложенность носа и зуд век. Вероятно развитие астмы, симптомами которой являются приступы удушья, затруднение дыхания и кашель.

Астма также является тяжелым проявлением аллергии. Во многих случаях она провоцируется воздействием именно аллергенов из окружающей среды (атопическая астма), — отметила врач.

Иммунолог добавила, что аллергическая реакция может развиться через несколько секунд или минут после контакта с аллергеном. Иммунная система при анафилактическом шоке выделяет большое количество химических веществ, поэтому может упасть давление, заключила Портняга.

Ранее терапевт Виктория Иванова сообщила, что при анафилактическом шоке у человека нужно удалить аллерген и вызвать скорую. По ее словам, если у заболевшего отсутствует пульс, необходим искусственный массаж сердца. Однако в случае если больной перестает дышать, процесс искусственного дыхания будет малорезультативным из-за отека гортани.