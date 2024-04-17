Врач рассказала о неожиданных аспектах женской сексуальности Врач Кей: лишь 20% женщин могут достичь оргазма без стимуляции клитора

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Терапевт Филиппа Кей в комментарии для издания The Sun раскрыла неожиданные факты о женской сексуальности. По ее словам, клитор, на самом деле, имеет длину около десяти сантиметров, но снаружи остается только его верхушка.

Это единственный орган, который существует только для удовольствия, он имеет 10 тысяч нервных окончаний, уточнила специалист. Кей добавила, что стимуляция клитора необходима большинству женщин для оргазма. Без этого могут обойтись лишь 20% женщин, добавила она.

Врач добавила, что длина влагалища в среднем составляет от 5 до 13 сантиметров. Но оно способно увеличиваться и сокращаться в размерах, чаще всего во время сексуального возбуждения и секса, беременности и полового созревания, отметила Кей.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета выяснили, что пары могут продлить половой акт благодаря выработке некоторых сексуальных привычек. Одна из них — частая смена позы в постели. Кроме того, поможет отвлечение внимания при приближении оргазма, уменьшение глубины проникновения и чередование ритма движений. Ученые также установили, что пользу в увеличении длительности полового акта приносят кардиотренировки.