Врач рассказала о неожиданной пользе персиков Врач Тихомирова: персики помогают при запорах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Персики хорошо влияют на здоровье, а также полезны для худеющих и страдающих запорами, рассказала врач-терапевт Елена Тихомирова. Как пояснила медик «Газете.Ru», благодаря содержащейся в этих фруктах клетчатке происходит очищение кишечника.

Как известно, клетчатка является сорбентом в кишечнике, она абсорбирует на себя все полезное и выводит ненужное, сама по себе она не переваривается, что идеально для худеющих, и хорошо формирует каловые массы. То есть это отличная профилактика запоров. Кроме того, клетчатка в нашем толстом кишечнике является пищей для наших полезных бактерий, — рассказала врач.

По словам Тихомировой, 100 г персиков содержат порядка 3 г клетчатки и треть суточной нормы хрома и кремния. Кремний играет важную роль в синтезе коллагена, который, в свою очередь, необходим для волос, зубов и суставов. При этом хром в персиках важен для правильного углеводного обмена.

Если в организме мало хрома, то человек начинает переедать, — отметила диетолог.

Для здоровья сердца полезны фрукты и овощи, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач — кардиолог-терапевт Людмила Саламатина. По ее словам, также рекомендуется добавить в свой рацион рыбу и несоленые орехи.