Врач рассказала, кому противопоказано есть кашу на завтрак Врач Шамаева: аллергикам и людям с ожирением нельзя есть кашу на завтрак

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Каши на молоке являются неотъемлемой частью завтрака, однако есть категории людей, такие как аллергики или с непереносимостью лактозы, которым такой рацион противопоказан, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог высшей категории Петмат Шамаева. По ее словам, чувство насыщения от этого блюда проходит уже через час.

У людей с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока поедание каши на завтрак может спровоцировать нарушение стула и вздутие живота, отметила врач. Гражданам с аллергией на глютен этот рацион также противопоказан. В противном случае из-за еды начнется зуд, произойдет раздражение горла или возникнут высыпания.

Не рекомендуются каши и при ожирении. Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак состоит из белковых продуктов и сложных углеводов. <...> А после каши происходит скачок глюкозы, инсулина в крови, — констатировала гастроэнтеролог.

Ранее врач-терапевт и нутрициолог Ирина Никулина уточнила, что постоянное употребление манной каши на завтрак может привести к перенапряжению поджелудочной железы. Другие популярные завтраки, как хлопья и сладкие сырники, вместо насыщения способны вызвать чувство голода из-за скачка глюкозы в крови, предупредила она.