Врач рассказала, какое количество кулича не навредит здоровью Врач Михалева: за Пасху не стоит есть больше 300 г кулича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пасху следует съедать не больше 300 г кулича, посоветовала врач-эндокринолог Оксана Михалева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что людям, страдающим от диабета, лишнего веса или атеросклероза, лучше ограничиться куском в 100–150 г. Куличи обладают высоким гликемическим и инсулиновым индексами, злоупотребление такой выпечкой может привести к набору веса.

Людям, склонным к полноте или уже имеющим избыточный вес, диабет, атеросклероз, с такими продуктами нужно быть осторожными. Можно съесть один кусочек 100–150 г, не более. Здоровым можно и побольше, грамм 300 на праздник допустимо, — пояснила врач.

Если кулич испечен из натуральных продуктов, он будет хорошим продуктом для выхода из поста. Рекомендуется добавить в выпечку цукаты и сухофрукты, которые содержат витамины и минералы, а также орехи, богатые омега-3, цинком, селеном и кальцием. Также постепенному расширению рациона способствуют творожная пасха и яйца. Михалева добавила, что возвращение к привычному питанию должно проходить постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением и обострений хронических заболеваний.

Диетолог Нурия Дианова ранее рассказала, что покупные куличи могут нанести вред здоровью из-за опасного сочетания компонентов: масла, сахара и муки высшего сорта. По ее словам, блюдо достаточно калорийное и представляет собой сладкую выпечку.