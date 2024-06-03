Врач рассказала, какие опасные болезни переносят комары Врач Уланкина: комары являются переносчиками туляремии и дирофиляриоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Комары являются переносчиками туляремии и дирофиляриоза, а также малярии и других опасных инфекций, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач Ольга Уланкина. По ее словам, сейчас в стране зафиксировано более 100 подвидов насекомых.

Туляремия — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Francisella tularensis. <...> Симптомы туляремии включают высокую температуру, озноб, головную боль, утомляемость, а также язвы на месте укуса. В некоторых случаях могут воспаляться лимфатические узлы, развивается пневмония, — перечислила Уланкина.

По ее словам, эта болезнь встречается в 65 регионах страны. Наиболее неблагоприятная эпидемическая обстановка зафиксирована в Карелии, Ставропольском крае, а также в ДНР. Для туляремии нет особых мер профилактики, но врачи разработали прививку, которую чаще всего делают лесникам, охотникам и людям, работающим со шкурами и мехом.

Еще одной опасной паразитарной болезнью может стать дирофиляриоз, который появляется из-за нематод рода Dirofilaria. Их личинки попадают в организм при укусе комаров. Симптомами заболевания станет образование подкожных узлов или гранулем, которые вызывают зуд и боль. Без лечения через хирургическое вмешательство дирофиляриоз может привести к серьезным воспалительным процессам. По словам Уланкиной, эта болезнь распространена в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Кроме вышеперечисленных заболеваний в России каждый год регистрируют случаи завозных инфекций, таких как желтая лихорадка, малярия, лихорадка Зика.

Врач заметила, что полностью исключить контакт с комарами невозможно. Однако люди способы уменьшить вероятность укуса, если будут использовать репелленты для защиты кожи, носить одежду с длинными рукавами и брюки, а также устанавливать москитные сетки на окнах и дверях.

Аллерголог Сергей Быков ранее призвал не распылять средство от комаров на лицо. По его словам, это действие не поможет защитить кожу, но способно спровоцировать появление аллергической реакции.