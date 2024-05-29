Врач рассказала, как выбрать эффективный препарат от головной боли Врач Табеева: важно думать о переносимости при выборе таблеток от головной боли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными критериями выбора препарата от головной боли являются эффективность и переносимость, заявила профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии ИКМ Сеченовского университета Гюзяль Табеева на конференции «Поколение вне возраста». По ее словам, медикаменты должны купировать головную боль и другие сопровождающие симптомы через два часа от начала приступа, передает корреспондент NEWS.ru.

Кроме того, препарат хорош, если снижает интенсивность головной боли, если она не возвращается в течение 24 часов и нет необходимости повторного обезболивания. Табеева подчеркнула, что лекарство ﻿﻿эффективно, когда стабилен результат в двух из трех последовательных приступах. Также при выборе медикментов важно учитывать предпочтения пациента, обращает внимание она.

Ранее профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова заявила, что аномальная жара особенно опасна для детей и взрослых с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения. По ее словам, особенно рискуют те, кто страдают заболеваниями щитовидной железы и ожирением. Также к категории риска относятся люди, принимающие определенные группы лекарственных препаратов, например мочегонных.