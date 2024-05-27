Врач рассказал о вызывающей потерю памяти опасной инфекции Иммунолог Крючков: бруцеллез может приводить к потере памяти и смерти

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Бруцеллез, известный также как мальтийская лихорадка, является достаточно опасной инфекцией, предупредил в разговоре с Lenta.ru иммунолог Николай Крючков. Он объяснил, что заболевание часто переходит в хроническую форму и в 3–4% может вызвать смерть пациента.

Заболевание довольно опасное. Даже на фоне лечения примерно у десяти процентов оно переходит в подострую или хроническую стадию с повреждением многих органов. В том числе центральной нервной системы, печени, позвоночника, сердца, — сказал Крючков.

Ранее заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной предупредил, что в Калининградской и Ленинградской областях можно встретить самых опасных клещей. По его словам, клещи могут быть переносчиками вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), клещевых риккетсиозов и других инфекций.

Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что клещи не видят разницы в группе крови перед тем, как укусить человека. Он отметил, что они видят лишь живое существо, которое можно атаковать.

Акушер-гинеколог Василиса Гончарук рассказала, что существует мнение, что в общественном туалете можно заразиться заболеваниями, которые передаются половым путем (ЗППП), однако это не так. Она отметила, что заразиться такими инфекциями при походе в общественный туалет практически невозможно.