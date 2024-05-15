Врач рассказал, какие продукты не стоит мыть перед приготовлением Врач Лебедев: мясо можно не мыть перед приготовлением

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Мясо, курицу и рыбу перед приготовлением можно не мыть, поскольку они подвергаются термической обработке, заявил в беседе с порталом «Страсти» эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. При этом, фрукты, овощи, зелень и яйца перед употреблением нужно тщательно промыть под проточной водой.

При мытье курицы также возможно перекрестное заражение при приготовлении других продуктов на тех же поверхностях. И главное, зачем мыть курицу, если впереди термическая обработка? В любом случае решать вам, — уточнил врач.

Он добавил, что даже зелень, на упаковке которой есть отметка «готово к употреблению», будет не лишним сполоснуть водой. Кроме этого, Лебедев призвал не игнорировать простые гигиенические правила, а также обращать внимание на нарушения условий хранения, транспортировки и приготовления продуктов.

Инфекционист Владимир Неронов ранее напомнил, что мытье рук с мылом должно занимать не менее 30–40 секунд. Проводить обработку стоит после каждого контакта с окружающей средой.