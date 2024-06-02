Врач рассказал, что нельзя пить в жаркую погоду Врач Тяжельников: в жару нельзя пить кофе и сладкие газировки

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Сладкие газированные напитки, кофе и крепкий чай лучше исключить из рациона в жаркую погоду, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Также, по его словам, не рекомендуется употреблять алкоголь — даже с небольшим градусом. Все эти напитки, пояснил врач, усиливают обезвоживание.

В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание <...>. Не стоит слишком злоупотреблять кофе и крепким чаем, так как они обладают мочегонным действием и тоже выводят жидкость из организма вместе с ценными минералами, — заявил Тяжельников.

Собеседник агентства напомнил о необходимости соблюдать водный баланс — в день нужно пить не менее 2,5 литров чистой воды, при появлении жажды и каждый час небольшими порциями. Можно добавлять в воду сок лимона, мяту, ягоды.

Невролог Елена Беленко ранее посоветовала следить за питьевым режимом в жаркие дни. Она также предложила добавлять в меню богатые магнием продукты, например орехи, зелень, бананы и авокадо.

До этого терапевт Тимур Асанов рассказал, что перец чили поможет организму человека охладиться в жару. Он объяснил, что, несмотря на «огненный» эффект, данные плоды стимулируют рецепторы во рту, улучшая кровообращение и способствуя потоотделению. Врач добавил, что жару также помогут перенести мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей.