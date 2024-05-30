Врач рассказал, как вовремя диагностировать рак почки Уролог Малхасян: мужчины погибают от рака почки в два раза чаще женщин

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Мужчины погибают от рака почки в два раза чаще женщин, заявил профессор, доктор медицинских наук врач-уролог Виген Малхасян в беседе с врачом Еленой Малышевой в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. Медик посоветовал делать УЗИ брюшной полости два раза в год, чтобы избежать страшного диагноза.

Программная диспансеризация и ежегодные УЗИ могут спасти жизнь, — сказал медик.

Малышева пояснила, что при онкологии у человека нет боли. Она добавила, что если появились какие-либо симптомы рака, это говорит о том, что опухоль «зашла далеко». Именно поэтому необходимо рано диагностировать недуг.

Ранее сообщалось, что сотрудники медицинского института НИУ БелГУ разработали новый метод лечения рака почек, отличающийся меньшей травматичностью. Специалисты подчеркивают, что их методика снижает риск развития послеоперационных осложнений, возникающих при удалении злокачественных опухолей. Врачи называют эту методику «мини-доступом».

Также онколог Иван Карасев ранее рассказал, какие продукты способны вызывать рак. По его словам, к числу канцерогенных относят блюда с сахаром, мясные полуфабрикаты, а также продукты с большим количеством животных жиров.